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صور.. شاب يذبح نفسه محاولا الانتحار أمام النادى "الاجتماعى" بالشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:12 ص
صور.. شاب يذبح نفسه محاولا الانتحار أمام النادى "الاجتماعى" بالشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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حاول شاب، في منتصف العقد الثالث من العمر، ذبح نفسه، اليوم الأحد؛ أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام شاب، بمحاولة التخلص من حياته بذبح نفسه أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وتبين أن الشاب في منتصف العقد الثالث من العمر، من منطقة "الخانكة" بالقليوبية، وجرى نقله إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، لمحاولة إسعافه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب يذبح (1)
 
شاب يذبح (2)
 
شاب يذبح (3)

الشرقية

ذبخ

الخانكة

قسم ثاني الزقازيق

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