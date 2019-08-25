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صور.. اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:00 ص
صور.. اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة
كتبت آية دعبس

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اختتمت وزارة البيئة، اليوم السبت، المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية فى محمية وادى دجلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة البيئة، أنها تهتم بدمج السكان المحليين للمحميات بعملية التنمية، ومن ثم تم تنظيم المهرجان للتعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية، حيث تم زيادة دخلهم 260% فى 2018 عن 2017 لتجربة المجتمعات المحلية فى وادى الجمال و143% فى 2018 عن 2017 فى الفيوم.

يأتي المهرجان في إطار تحقيق الأهداف الوطنية والمتضمنة في برنامج الحكومة 2018-2022، والتي وضعت لتشجيع الإدارة السليمة والفعالة المحميات الطبيعية والتي يعتبر السكان المحليين جزءا رئيسيا من نظم تلك الإدارة.

وانطلقت فعاليات المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية، الخميس الماضى، بمشاركة عددا من الشباب، والأسر المصرية، والمهتمين بالبيئة والمحميات الطبيعية، وجاءت فكرة المهرجان للترويج للسياحة البيئية وسياحة المحميات الطبيعية التي تمتزج بها خصائص الطبيعة وتنوعها البيولوجي مع السكان في تلك المناطق وتسليط الضوء على هذا التنوع والثراء الطبيعي والثقافي.

ضم المهرجان المنتجات والفنون والأكلات من مختلف المحميات الطبيعية بسيناء وسانت كاترين والبحر الأحمر والفيوم وسيوة وحلايب وشلاتين والنوبة، وقد حضر المهرجان خبراء العمل البيئي والجمعيات الأهلية وشباب الجامعات وممثلو للطلبة الجامعيين الأفارقة كما تم تنظيم جلسة لمناقشة دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التصدي للقضايا البيئية برئاسة الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (1)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (2)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (3)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (4)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (5)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (6)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (7)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (8)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (9)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (10)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة 

 

اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة (11)
اختتام فعاليات مهرجان الطبيعة بمحمية وادى دجلة

 


وزارة البيئة

محمية وادى دجلة

مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية

مهرجان الطبيعة

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