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صور.. اتساع رقعة حرائق غابات الأمازون لتغطى مساحة تتجاوز 1.5 ألف هكتار

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:00 ص
صور.. اتساع رقعة حرائق غابات الأمازون لتغطى مساحة تتجاوز 1.5 ألف هكتار الحرائق فى غابات الأمازون
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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اتسعت رقعة الحرائق فى غابات الأمازون خلال 48 ساعة الأخيرة، حيث غطت مساحة تتجاوز1.5 ألف هكتار، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء، فى بيان اليوم الأحد، إنه تم رصد 1663 حريقًا جديدًا فى البرازيل يومى الخميس والجمعة، نصفهم فى غابات الأمازون. وفقاً لوكالة "كوميرسيو".

النيران تأكل الأشجار
النيران تأكل الأشجار

 

ونشر مرصد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا على موقعه الإلكترونى ظهر فيها غطاء كثيف من الدخان يغطى مساحات كبيرة من غابات أمريكا اللاتينية فى حين أعلنت ولاية أمازوناس البرازيلية حالة الطوارئ بسبب الحرائق، إذ امتدت طبقة الدخان على مساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع فوق القارة اللاتينية.

وأكدت السلطات البرازيلية فى وقت سابق أن تلك الغابات شهدت أكثر من 72 ألف حريق خلال العام الجاري، بارتفاع بـ83 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها فى العام الماضي.

النيران تلتهم الأشجار
النيران تلتهم الأشجار

 

يذكر أن رقعة الحرائق اتسعت فى غابات الأمازون، التى تسمى "رئة الأرض"، حتى ظهرت أعمدة الدخان الناجمة عنها فى صور التقطت من الفضاء.

احتراق الأشجار
احتراق الأشجار

 

الزواحف تهرب من النيران
الزواحف تهرب من النيران

 

النيران تلتهم مساحات واسعة من الغابات
النيران تلتهم مساحات واسعة من الغابات

 

ثعبان يهرب من النيران
ثعبان يهرب من النيران

 

جانب من حرائق غابات الأمازون
جانب من حرائق غابات الأمازون

 

دخان كثيف
دخان كثيف

 

هروب الثعابين
هروب الثعابين

 

 


غابات الأمازون

حرائق

البرازيل

أمريكا اللاتينية

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