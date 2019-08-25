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صنداى تايمز: جونسون يلوح بورقة الانتخابات ويهدد أوروبا بفاتورة إتمام بريكست

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:54 م
صنداى تايمز: جونسون يلوح بورقة الانتخابات ويهدد أوروبا بفاتورة إتمام بريكست بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "صنداى تايمز" إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيضع بريطانيا اليوم، الأحد، على قدم الانتخابات بتحذيره لبروكسل أنه سيخطب أكثر من 30 مليار جنيه استرلينى من فاتورة الانفصال عن أوروبا فى حال الخروج من الكتلة بدون صفقة.

وأشارت الصحيفة إلى موقف جونسون الصارم الذى يهدف إلى كسب إعجاب أنصار حزب البريكست يأتى فى الوقت الذى يعمل فيه رئيس الوزراء البريطانى على ميزانية طوارئ شعبوية فى أكتوبر، والتى ستشهد خفض رسوم الوقود لأول مرة منذ ثمانى سنوات، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة فى نفس الشهر.

وقد زادت احتمالات فوز المحافظين بأغلبية أمس، بعدما أعلن استطلاع أجرته مؤسسة "يو جوف" لصالح الصحيفة أن المحافظين يحققون 33%، بفارق 12 نقطة عن العمال، وهو أكبر تقدم لهم منذ الانتخابات العامة التى أجريت فى عام 2017. ووجد الاستطلاع أيضا أن الديمقراطيين الأحرار سيحققون 19%، وحزب بريكست 14% وحزب الخضر 7%.

وقال كبار أعضاء حزب المحافظين، إن الحكومة البريطانية تجرى مناورات بشأن إجراء انتخابات فى 17 أكتوبر، وهو نفس اليوم الذى يلتقى فيه قادة الاتحاد الأوروبى لتحديد ما إذا كانوا سمنحون بريطانيا اتفاقا جديدا لمنع رحيل بدون اتفاق بعد أسبوعين من هذا الموعد.

ومن المقرر أن يخبر جونسون، دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبى أن بريطانيا ستسلم أقل من 10 مليار استرلينى من إجمالى 39 مليار دولار وافقت تريزا ماى على دفعها لو فشل الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع إيرلندا الشمالية.

وقد أمر جونسون محاميى الحكومة بحساب المبلغ الذى تلتزم بدفعه قانونا، وخلصوا إلى أن الرقم قد يكون منخفض بـ 7 مليار استرلينى فقط.

 


بريكست

بوريس جونسون

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

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