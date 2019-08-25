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صحيفة تركية: تعليم تركيا تستقبل التلاميذ بمبانى غير مطابقة للمواصفات

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:21 م
صحيفة تركية: تعليم تركيا تستقبل التلاميذ بمبانى غير مطابقة للمواصفات تركيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشف الكاتب التركى اورهان اويغوراوغلو، عن قضية تورطت فيها وزارة التربية والتعليم التركية، قبل بدء العام الدراسى الجديد، تتعلق بالمبانى فى المدارس التركية.
 
وكتب فى مقاله بصحية ينى شاغ التركية تحت عنوان "فضيحة التربية والتعليم الكبرى"، قامت وزارة التربية والتعليم في تركيا بالتعتيم على كارثة بمعنى الكلمة دون مراعاة لحياة المعلمين أو الطلبة أو العاملين قبيل بدأ العام الدراسي الجديد والذى سيكون فى الـ9 من سبتمبر القادم.
 
وكشف الكاتب التركى أنه تمت الموافقة على افتتاح 75 مدرسة من اصل 150 مدرسة في التعليم الإبتدائى الاعدادى فى الـ9 من سبتمبر القادم دون الحصول على تصريح صلاحية استخدام المبنى.
 
واعتبر الكاتب التركى أن هذا التصرف يخالف المادة  19 والتى تلزم بوجود تصريح استخدام المبنى قبل افتتاحه .
 
 
ني شاغ
يني شاغ

 


تركيا

المدارس التركية

العام الدراسى الجديد

فضيحة

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