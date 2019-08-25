شينزو آبى ثانى أكثر رئيس وزراء يابانى يستمر فى منصبه

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أصبح شينزو آبى رئيس وزراء اليابانى ثانى أكثر شخص شغلا للمنصب متفوقا على ايساكو ساتو عمه الأكبر الذى شغل المنصب لمدة 2798 يوما خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى.



وأصبح بى الذى يعد أكثر رئيس وزراء شغلا للمنصب فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يملك فرصة ليكون أكثر رئيس وزراء شغلا للمنصب على الإطلاق فى شهر نوفمبر القادم، ليتفوق على تارو كاتسورا الذى يملك الرقم القياسى حيث شغل منصب رئيس الوزراء اليابانى مدة 2886 يوما.



وبعد شغله المنصب لفترة قصيرة عامى 2006 و2007 ،فإن آبى ضمن دعم الرأى العام بقوة منذ عودته لشغل المنصب فى عام 2012 فى ظل سياساته الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الذى يعانى من ضعف شديد فى معدلات التضخم.



ومع ذلك فإن آبى مازال بعيدا عن تحقيق هدف رئيسى له بتعديل دستور اليابان بعد الحرب الذى دخل حيز التنفيذ للمرة الأولى عام 1947.