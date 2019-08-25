شعبة الأحذية: تخفيضات على أحذية والشنط المدرسية 30-50% فى معرض أهلا مدارس

كتب أحمد حمادة

كشف شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعبة تشارك فى معرض أهلا مدارس بأكثر من 50 عارض يقدمون خدماتهم وسلعهم على المستهلكين ، مشيرا إلى أنه تم إعفاء المشاركين فى المعرض من تكاليف الاشتراك وذلك مقابل خفض الأسعار خلال فترة المعرض .

وأضاف يحيي فى تصريح لليوم السابع أن نسب الخصم على المنتجات المعروضة ستصل الى 50 % مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتخفيضات سيكون 30 % ، مؤكدا أنها نسبة جيدة وستخدم المواطنين .

وأشار إلى أن الأسعار بدون المعرض شهدت انخفاضا وصل إلى 20 % عن العام الماضى فى نفس الموسم وذلك بفضل انخفاض سعر الدولار وزيادة الانتاج فى الأسواق .