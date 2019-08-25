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شعبة الأحذية: تخفيضات على أحذية والشنط المدرسية 30-50% فى معرض أهلا مدارس

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:00 ص
شعبة الأحذية: تخفيضات على أحذية والشنط المدرسية 30-50% فى معرض أهلا مدارس تصنيع الأحذية - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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كشف شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعبة تشارك فى معرض أهلا مدارس بأكثر من 50 عارض يقدمون خدماتهم وسلعهم  على المستهلكين ، مشيرا إلى أنه تم إعفاء المشاركين فى المعرض من تكاليف الاشتراك وذلك مقابل خفض الأسعار خلال فترة المعرض .

وأضاف يحيي فى تصريح لليوم السابع أن نسب الخصم على المنتجات المعروضة ستصل الى 50 % مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتخفيضات سيكون 30 % ، مؤكدا أنها نسبة جيدة وستخدم المواطنين .

وأشار إلى أن الأسعار بدون المعرض شهدت انخفاضا وصل إلى 20 % عن العام الماضى فى نفس الموسم وذلك بفضل انخفاض سعر الدولار وزيادة الانتاج فى الأسواق .

 


الأحذية

العام الدراسي

المنتجات الجلدية

اهلا مدارس

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