شاهد لحظات مرعبة فى الجو أثناء قيام محترف بالقفز بالمظلة

محمد عبد المجيد

انتشر مقطع فيديو جديد، يوثق حادثة مروعة تعرض لها مظلى محترف فى الولايات المتحدة، أثناء قفزه من الطائرة، وكادت تلك الحادثة أن تقضى عليه.

و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، أكدت مصادر محلية، أن المظلى قد تمكن فى اللحظة الأخيرة من فتح "المظلة الاحتياطية"، إثر تعطل المظلة الرئيسية، الأمر الذى أنقذ حياته بأعجوبة.