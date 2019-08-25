الرئيسية أخبار عالمية شاهد لحظات مرعبة فى الجو أثناء قيام محترف بالقفز بالمظلة الأحد، 25 أغسطس 2019 01:23 م لحظات مرعبة فى الجو أثناء قيام محترف بالقفز بالمظلة محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء انتشر مقطع فيديو جديد، يوثق حادثة مروعة تعرض لها مظلى محترف فى الولايات المتحدة، أثناء قفزه من الطائرة، وكادت تلك الحادثة أن تقضى عليه. و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، أكدت مصادر محلية، أن المظلى قد تمكن فى اللحظة الأخيرة من فتح "المظلة الاحتياطية"، إثر تعطل المظلة الرئيسية، الأمر الذى أنقذ حياته بأعجوبة. امريكا الولايات المتحده رجل مظلات قفز بالمظلات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخطر تدريب لقوات المظلات قبل السفر لروسيا للمشاركة بحماة الصداقة 4.. فيديو الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:22 م فيديو وصور.. طلاب هندسة حلوان يبتكرون مظلة ذاتية بالريموت لوقاية السيارات من الشمس الجمعة، 16 أغسطس 2019 11:55 ص بطولة القفز بالمظلات الوطنية عام 2019 فى شمال الصين الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:00 م فيديو.. كولومبى اختار "القفز بالمظلات" ليحلق بجانب الطيور الثلاثاء، 30 يوليه 2019 04:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى شباب مجرمة تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم 91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد "يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني 4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة المزيد من Trending Plus
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