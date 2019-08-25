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شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:24 م
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل قطارات
كتب ــ رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات التى يقدمها البرنامج للركاب خلال التقرير التالى:
 
 
1ـ يستهدف تسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكة الحديد.
2ـ يوفر المعلومات عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.
3- البرنامج يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر.
4ـ يساهم فى  التيسير على الركاب فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل.
5- برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يوفر الوقت والجهد.
6- البرنامج يوفر التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات.
7- يتضمن خدمة إبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية.
8- يساعد فى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة.
9- البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام).
10- سيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على (Apple store).
11- يتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لحجز التذاكر.
12- يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.
13- يقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.

حجز تذاكر القطارات

حجز التذاكر بالموبايل

حجز تذاكر القطارات بالموبايل

السكة الحديد

اليوم السابع بلس

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