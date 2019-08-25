شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

كتب ــ رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات التى يقدمها البرنامج للركاب خلال التقرير التالى:

1ـ يستهدف تسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكة الحديد.

2ـ يوفر المعلومات عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.

3- البرنامج يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر.

4ـ يساهم فى التيسير على الركاب فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

5- برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يوفر الوقت والجهد.

6- البرنامج يوفر التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات.

7- يتضمن خدمة إبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية.

8- يساعد فى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة.

9- البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام).

10- سيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على (Apple store).

11- يتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لحجز التذاكر.

12- يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

13- يقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب.