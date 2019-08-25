ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن 19 سجينًا هربوا من زنازينهم، الأسبوع الماضى، فأصدرت السلطات أمرًا بإغلاق الجناح فى السجن الفيكتورى القديم، ونقل 150 سجينًا إلى سجون أخرى، بعد ظهور مقطع مصور لسجناء فى السجن حفروا طريقهم عبر الجدران المتهالكة، وجهت السلطات البريطانية اتهامًا لرؤساء سجن مدينة وينشستر بتجاهل تحذيرات من تفكك عدة زنازين.



وانتشرت لقطات للسجناء، وهم يحتفلون بهروبهم من زنازينهم بعد أن أحدثوا ثقوبًا كبيرة فيها، حسبما أظهرت صور من هاتف تم تهريبه سرًا إلى سجن وينشستر.