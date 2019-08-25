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شارك بالتصويت.. فريق الموسيقى العسكرية ينافس على "أفضل أداء" بمهرجان روسيا

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:13 م
شارك بالتصويت.. فريق الموسيقى العسكرية ينافس على "أفضل أداء" بمهرجان روسيا عروض الموسيقى العسكرية _ أرشيفية
كتب زكى القاضى

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أطلق موقع المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور"، تصويتا لأفضل أداء مجموعة روسية وأفضل أداء مجموعة أجنبية، حيث يشارك فريق الموسيقات العسكرية المصرية بالمهرجان، والذى تجرى وقائعه بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان الذى يستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

وحققت الموسيقات العسكرية شهرة واسعة على المستوى الدولى واستطاع الفريق السيمفونى للقوات المسلحة المصرية أن يحصد المراكز الأول فى العديد من المهرجانات العالمى.

ويمكنك التصويت للفريق المصرى عبر اللينك التالى https://award.spasstower.ru/en/#foreign

 

 


الموسيقى العسكرية

الموسيقات العسكرية

مهرجان روسيا

التصويت للموسيقى العسكرية

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