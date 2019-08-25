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شاب ينتحر بسبب خلافات أسرية جنوب بنى سويف

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:13 م
شاب ينتحر بسبب خلافات أسرية جنوب بنى سويف جثه - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أقدم شاب على الانتحار اليوم الأحد، شنقا بقرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، بسبب الخلافات الأسرية.

 

كان اللواء حمدى فرج مساعد مدير أمن بنى سويف للجنوب، قد تلقى إخطاراً من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بانتحار شاب يدعى "عبدالصمد .ع" 21 سنة مقيم قرية الفنت.

 

انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، والنقيبان عماد عرفة وعمرو حسونة معاونا المباحث، حيث تبين أن الشاب متزوج ويقيم بقرية الفنت الغربية، وإنه أقدم على شنق نفسه فى إحدى حجرات منزله بسبب خلافاته الأسرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


بنى سويف

انتحار شاب

قرية الفنت

خلافات اسرية

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