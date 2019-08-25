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سقوط عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه فى دار السلام

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:34 ص
سقوط عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه فى دار السلام سقوط عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه فى دار السلام
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها على عملائه بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط  "م . ف . م" 22 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام والسابق اتهامه فى القضية رقم 10029 لسنة 2015م عابدين "مخدرات" أثناء تواجده بمنطقة سكنية وبحوزته 170 جرام هيروين و500 جنيها وهاتف محمول ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 

 

 


مباحث القاهرة

حيازه مخدرات

دار السلام

الاتجار بالمخدرات

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