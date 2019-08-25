سقوط صاحب مخبز لاستيلائه على 168 ألف جنيه من أموال الدعم بدار السلام

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مخبز استولى على 168 ألف جنيه من أموال الدعم بدار السلام ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين، مفادة ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية.. واستيلائه على (168445ألف جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.