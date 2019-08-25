سبب الصلع مش شرط يكون وراثى.. اعرف السر

كتبت نهير عبد النبى

الصلع واحد من المشاكل التى يخشى الرجال الاصابة بها، مع التقدم فى العمر يتعرض الكثيرون للصلع، كما يصاب بعض الشباب أيضا بالصلع المبكر، فى الغالب يكون السبب وراثيا أى إصابة الأب بالصلع مما يصاب به الأبناء، ولكن هناك أسباب مختلفة للإصابة بالصلع وحسب ما ذكره موقع healthline فهى.

1: اثبتت بعض الدراسات أن الاجهاد البدنى قد يؤثر على صحة الشعر ويسبب التساقط والصلع المبكر.

2:الضغط النفسى يزيد من خطر الاصابة بالصلع عند الرجال.



الصلع .

3:سوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات فى الجسم يؤثر على صحة الشعر ويسبب الصلع.

4:الانيميا الحادة تسبب تساقط الشعر والصلع عند الرجال.

5:نقص نشاط الغدة الدرقية تسبب تساقط الشعر وهى من الأمراض المزعجة التى يصاب بها الكثيرون.

6:التعرض للعلاج الاشعاعى والكيميائى وخصوصا مرضى السرطان.



الصلع

7:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تؤثر على صحة الشعر وتسبب الصلع.

8: الإصابة بمرض الذئبة الحمراء أو فطريات فروة الراس.

وللوقاية من الصلع المبكر ينصح بالاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الاطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية مع تجنب التدخين والمشروبات الكحولية.