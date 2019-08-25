زى انهاردة..المستكشف البريطانى جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له.. تعرف عليه!

كتب وكالات

المستكشف البريطانى جيمس كوك، هو بحار وملاح وقائد سفينة معروف، انجليزى الجنسية ساعدت رحلاته أجيال المستكشفين فيما بعد، كما أنه رسم أول خريطة للمحيط الهادى، توفى فى 14 فبراير 1779 فى هاواى وفى مثل هذا اليوم أبحر جيمس كوك فى 25 أغسطس عام 1768 على السفينة "إندفر" بصحبة عدة علماء لرحلة استكشاف العالم.

من ناحية أخرى، ولد الإنجليزى جيمس كوك (1728-1779) وقام بثلاث رحلات فى المحيط الهادئ، وقام برسم الكثير من الخرائط لهذه المنطقة وبالعديد من الاكتشافات مثل اكتشاف الساحل الشرقى لأستراليا وجزر هاواى ونيوزيلندا.

وفى خلال رحلته التاريخية فى السفنية هـ.م.س. إنديفر، رفع كوك العلم البريطانى فى نيوزيلندا عام 1769م، وفى سنة 1770م، أصبح أول أوروبى يزور الساحل الشرقى لأستراليا، وأعلن استيلاء بريطانيا على تلك الأراضى وسمّاها نيوساوث ويلز، وقد أصبحت أستراليا مستعمرة بريطانية فى سنة 1788م نتيجة لهذه الرحلة.

وفى خلال رحلاته الثلاث إلى منطقة المحيط الهادئ، قام كوك بعمل خرائط أضافت الكثير فى مجال جغرافية المنطقة، ولكونه بحارًا وخرائطيًا ذا خبرة واسعة، فهو يعد واحدًا من أشهر مكتشفى البحار فى العالم، لذلك أطلق عليه لقب كولمبوس أستراليا، وتوفى جيمس كوك فى عام 1779م على أيدى سكان جزر الهاواى بسبب مناوشات حول سرقة قارب من طاقم سفينته.