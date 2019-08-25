زوجة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها لاعتناقه المذهب الشيعى

أسيوط - ضحا صالح

أقامت زوجة بمحافظة اسيوط دعوى طلاق للضرر ضد زوجها لاعتناقه المذهب الشيعي، وقالت الزوجة "هاجر ، ى ، س" فى الدعوى رقم 193 أسرة أن زوجها " ح، أ، ن" تعرف على بعض الأشخاص المنتمين للمذهب الشيعى من إحدى الدول أثناء آدائه لمناسك العمرة منذ عامين، وبعد عودته ظل على تواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى أقنعوه باعتناق المذهب وأصبح يمارس نفس الطقوس.

وأضافت، أن لديها طفلان بدأ فى تعليمهما نفس الطقوس المرتبطة بالمذهب الشيعى.

وأقرت الزوجة بما جاء فى عريضة الدعوى وقدمت حافظة مستندات تحتوى على صورة ضوئية من وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء.