سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 08:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

زوجة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها لاعتناقه المذهب الشيعى

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:38 ص
زوجة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها لاعتناقه المذهب الشيعى محكمة الأسرة - أرشيفية
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة بمحافظة اسيوط دعوى طلاق للضرر ضد زوجها لاعتناقه المذهب الشيعي، وقالت الزوجة "هاجر ، ى ، س" فى الدعوى رقم 193 أسرة أن زوجها " ح، أ، ن" تعرف على بعض الأشخاص المنتمين للمذهب الشيعى من إحدى الدول أثناء آدائه لمناسك العمرة منذ عامين، وبعد عودته ظل على تواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى أقنعوه باعتناق المذهب وأصبح يمارس نفس الطقوس.

وأضافت، أن لديها طفلان بدأ فى تعليمهما نفس الطقوس المرتبطة بالمذهب الشيعى.

وأقرت الزوجة بما جاء فى عريضة الدعوى وقدمت حافظة مستندات تحتوى على صورة ضوئية من وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء.

 

 


اسيوط

محكمة الاسرة

المذهب الشيعى

دعوى طلاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية 44 درجة

طقس الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى بالسعودية 44 درجة

5 معلومات عن مباراة بيراميدز وأيتوال دو في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية

5 معلومات عن مباراة بيراميدز وأيتوال دو في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية

الزراعة: 12 صنفا جديدا للفول البلدى.. ونتوقع ارتفاع المساحات بعد رفع السعر

الزراعة: 12 صنفا جديدا للفول البلدى.. ونتوقع ارتفاع المساحات بعد رفع السعر

تعرف على الفرق بين العفو الرئاسى والشرطى والشامل عن المحبوسين

تعرف على الفرق بين العفو الرئاسى والشرطى والشامل عن المحبوسين

بعد مد فترة التقديم.. تعرف على امتيازات خريجى الجامعات الدارسين بالشرطة

بعد مد فترة التقديم.. تعرف على امتيازات خريجى الجامعات الدارسين بالشرطة

اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة