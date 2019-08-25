زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات"

رويترز

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أشرف على اختبار "قاذفة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات" يوم السبت.

وقال الجيش الكورى الجنوبى، إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخين باليستيين قصيرى المدي سقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقى في أحدث عملية إطلاق ضمن سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، صواريخ يتم إطلاقها من أنابيب ضخمة وضعت على ظهر مركبة ذات ثمانى عجلات.

وقال محللون، إنه يبدو أن ذلك على الأقل رابع نظام صواريخ جديد تكشف كوريا الشمالية النقاب عنه منذ توقف محادثات نزع السلاح النووي في قمة فبراير شباط بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن كيم، قوله يوم السبت، إنه يجب على كوريا الشمالية زيادة تطوير أسلحة استراتيجية وتكتيكية جديدة "للتصدي للتهديدات العسكرية المتصاعدة دوما وضغوط القوى المعادية". وقال كيم إن علماء كوريا الشمالية الشبان الذين طوروا الصواريخ" كنز وثروة البلاد الثمينة التي لا يمكن المقايضة عليها بأي شيء". وقال تعليق لوكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السبت إن كوريا الشمالية "لن تقايض مطلقا أمن البلاد الاستراتيجي بتخفيف العقوبات".