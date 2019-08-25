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رئيس وزراء السودان يطلع على موقف السيولة والنقد الأجنبى فى البنك المركزي

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:30 م
رئيس وزراء السودان يطلع على موقف السيولة والنقد الأجنبى فى البنك المركزي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أطلع رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، على موقف السيولة والنقد الأجنبى فى البنك المركزى وذلك خلال اجتماع حكومى موسع شارك فيه محافظ بنك السودان حسين يحيى جنقول.

وقال المكتب الإعلامى لمجلس السيادة السوداني، فى بيان اليوم، إن محافظ بنك السودان قدم، خلال الاجتماع، بيانا حول موقف السيولة المتاحة والنقد الأجنبي.

ونقل البيان عن اللواء ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة قوله، خلال الاجتماع، إن الإمكانيات المتوفرة للسودان، إذا استغلت بالصورة الصحيحة سيتمكن السودان من تحقيق نهوض اقتصادى سريع.

واستعرض جابر الخطوات التى تمت فى الموسم الزراعى وموقف الوقود والدقيق والدواء، فى السودان، والجهود التى بذلت فى توفير تلك السلع خلال الفترة السابقة، حيث تم تأمين احتياجات المواطن الأساسية من خلال تعاون جميع الجهات، وشارك فى الاجتماع حمدوك وجابر ووكلاء الوزارات ومحافظ بنك السودان.

من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة المكلف بأعمال الوزارة المهندس بابكر عثمان، إنه قدم ملخصا خلال الاجتماع شرح فيه الترتيبات التى تمت لتوفير متطلبات الموسم الزراعى بتعاون جميع الجهات ذات الاختصاص.

 


رئيس وزراء السودان

أخبار السودان

النقـد الأجنبى

البنك المركزي السودانى

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