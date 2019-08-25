رئيس مياه القليوبية يستقبل وفود الجامعات للتوعية عن ترشيد المياه

كتب فريق المحافظات

استقبل المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وفود الجامعات بالملتقى الأول للتبادل الطلابى على مستوى جامعات الدلتا و القاهرة الكبرى، والذى تنظمه رعاية الشباب بجامعة بنها فى الفترة من 23 حتى 26 من الشهر الجارى .

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل المحطة المرشحة الكبرى بمدينة بنها وفود جامعات حلوان و السادات و الإسكندرية والمنوفية و كفر الشيخ، ورافق الوفود الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الشباب و الرياضة بجامعة بنها.

من جانبه أعرب المهندس مصطفى مجاهد عن سعادته بتلك الزيارة و رحب بوفود الجامعات و المرافقين لهم، مؤكدا على ضرورة و أهمية تلك الزيارات لحث الطلاب وتوعيتهم عن ترشيد المياه و الحفاظ عليها كمورد هام و رئيسى للحياه و ضرورة نشر ماتم رؤيته خلال الزيارة من مجهود تقوم به الدولة و الشركة لتوفير كوب ماء نظيف.

رافق الزيارة حسام مشهور مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، والمهندس حاتم شكرى مدير عام فرع بنها، ومنصور موسى مدير عام العلاقات العامة بشركة مياه القليوبية.