رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع وزير خارجية بولندا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، بمكتبه اليوم الأحد، مع وزير الخارجية البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت شبكة "الدستور" الإخبارية التابعة لمجلس الأمة الكويتى فى بيان صحفى، إن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء جملة من الملفات الإقليمية والدولية؛ وذلك بحضور سفير الكويت لدى بولندا خالد الفضلى والسفير البولندى لدى الكويت بافيل ليهوفيتش.

وكان وزير الخارجية البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له وصلوا إلى الكويت، فى وقت سابق اليوم، فى زيارة رسمية استهلها بلقاء ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.