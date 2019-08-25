رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب فى فعاليات الدورة الكشفية بعين شمس

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، معسكر الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية، والذى تشارك به الجامعة وينتهى 29 أغسطس الجارى، وتستضيفه جامعة عين شمس، ويتنافس به أكثر من 250 جوال وجوالة من مختلف الجامعات المصرية.

وقال رئيس الجامعة، إن المعسكر يتم تنظيمه تحت شعار"نحو مواطنة عالمية لربط الشباب بمجتمعهم العربي"، ويهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء للوطن وكسب المهارات الحياتية لدى الطلاب المشاركين، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثانى للإسهام فى قيادة الحركة الكشفية فى المستقبل، مضيفاً أن مثل هذه المعسكرات تكون مجال خصب للشباب لاكتساب الأخلاق الفاضلة والمهارات والاتجاهات الايجابية نحو تطوير الذات والمساهمة فى خدمة المجتمع وتنميته.

وخلال تفقده حث رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة الاستفادة من المعسكر من مختلف الأنشطة التطوعية التى يمارسونها خلال الدورة، وتطبيقها كلاً فى مجتمعه ليكون ملتقى فاعل ومؤثر يحقق أغراض التنمية المستدامة، إلى جانب توجيه طاقتهم بطريقة إيجابية وبناءه فى إطار العمل الجماعي، وتبادل وبناء علاقات إنسانية جيدة مع الطلاب المشاركين من مختلف الجامعات.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تشارك بوفد مكون من 15 طالب وطالبة من مختلف الكليات، موضحاً أن مشاركة الطلاب فى المعسكرات الكشفية المختلفة تساهم فى تنمية قدراتهم العقلية والاجتماعية والبدنية ورعايتها وتوجيهها، وإكسابهم المهارات وتبادل الخبرات بين الكشافة والقادة المشاركين.

وأوضح صبرى محمود مدير إدارة الجوالة برعاية الشباب المركزية بالجامعة، إن المعسكر يضم عدد من المسابقات الكشفية المتنوعة كالثقافية والرياضية والدينية إلى جانب مسابقات الطهى الخلوى والخدمة العامة وغيرها، مضيفاً أن الدورة القمية الثلاثون تتميز إنها تقدم خدمات مجتمعية كتنمية، الأفراد ذوى القدرات الخاصة بقرية شلقان، وتعليم حرف للمرأة المعيلة، إلى جانب أعمال تطهير وتنظيف لنهر النيل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم وفاء النيل، وورش تثقيفية للأطفال حول عدد من آثار مصر الإسلامية.