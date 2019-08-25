رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من طلبة جامعة "تسكوبا" اليابانية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم الأحد، وفد من طلاب مرحلة البكالوريوس من جامعة "تسكوبا" بمدينة طوكيو باليابان، الذين تستضيفهم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وذلك لتوطيد العلاقات والتعاون مستقبلاً.

ورحب رئيس جامعة الأقصر بالوفد اليابانى، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية اليابانية، وجاءت زيارة الوفد لزيارة مدينة الأقصر والتعرف على معالمها الأثرية ورافقهم الدكتور هيثم السيد ، أستاذ الفلسفة المساعد بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية، حيث يهدف برنامج الزيارة إلى نشر الوعي بالثقافة والحضارة المصرية وتعلم اللغة العربية والتواصل مع طلاب جامعة الأقصر وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية واللغوية، وكذلك التعريف بعمق العلاقات المصرية اليابانية.

وقام الوفد الياباني بزيارة كلية الآثار بالأقصر للتعرف على المشروعات البحثية والأثرية وزيارة المعامل، وعقب ذلك ألقى الدكتور خالد عبدالنعيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة تعريفية عن الآثار والحضارة الفرعونية، ورافقهم في التجول بين أقسام ومعامل الكلية.