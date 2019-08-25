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رئيس الوزراء يتابع عددا من المشروعات المتعلقة بقطاع البترول

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:42 م
رئيس الوزراء يتابع عددا من المشروعات المتعلقة بقطاع البترول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، فى اجتماع عقده مع وزير البترول، منذ قليل ، عددا من الملفات المتعلقة بالقطاع ومشروعات الوزارة . 
 
وكانت الحكومة قد أكدت أن مصر تحقق حالياً أعلي معدلات إنتاج في الغاز ، وأن إنتاج حقل ظهر وصل إلي 2,7 مليار قدم مكعبة يومياً، قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 اشهر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم، وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي، والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر علي الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلي 12 بئراً، وأن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 اضعاف الإنتاج خلال نحو عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.
 
 
 
 

مشروعات وزارة البترول

حقل ظهر

مصطفى مدبولى

وزير البترول

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