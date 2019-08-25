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رئيس النمسا يحذر من مخاطر تغير المناخ ويدعو لإنقاذ اتفاق باريس

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:57 ص
رئيس النمسا يحذر من مخاطر تغير المناخ ويدعو لإنقاذ اتفاق باريس الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين
أ ش أ

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أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، ضرورة الالتزام بأهداف حماية المناخ، محذرا من فشل اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ.
 
وقال فان دير بيلين، فى كلمته أمام المنتدى الأوروبى "ألباخ 2019" اليوم، إن الإنسانية ستكون فى حالة سيئة إذا لم يتم الالتزام الجاد بمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه يضع الأمل فى شباب الاتحاد الأوروبى.
 
وشدد الرئيس النمساوى، على أن أزمة المناخ تمثل تهديدا متزايدا للحرية والأمن، لافتا إلى أن نقص المياه، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدى إلى صراعات دولية مريرة.
 
وكان الرئيس النمساوى، قد حرص على الحضور إلى "الباخ"، باستخدام القطار، وبرفقة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.
 
ومن جانبها، شددت ماريدا فرناندا، على أهمية زيادة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المناخ، معتبرة أن هذا أمر ضرورى من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأكدت أن المصالح الوطنية تتحقق بشكل أفضل من خلال تعددية الأطراف.
 
ومن جانبها، أشادت المستشارة الفيدرالية بيرلاين، بموضوع المؤتمر هذا العام وهو "الحرية والأمن"، مؤكدة أنه يجب على الدولة حماية أمن السكان وكذلك حقوق الحرية.
 
كما شددت المستشارة، على أهمية سيادة حكم القانون باعتباره الشرط الأكثر أهمية لتحقيق الاستقرار والسلام، لافتة إلى أنه لا يمكن العيش فى أى بلد يصبح فيه استقلال القضاء مجرد عبارات.
 
 

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اتفاق باريس

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