رئيس البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية مع وزير مالية أفغانستان

وكالات

وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الدكتور بندر حجار، مع وزير مالية أفغانستان محمد قيومى، بحضور الرئيس الأفغانى أشرف غني بجدة اليوم، اتفاقية لإنشاء وتجهيز مركزًا للقلب في مدينة كابول بأفغانستان بسعة مائة سرير لتوفير خدمات صحية عالية الجودة لمرضى القلب في أفغانستان ، إضافة إلى إنشاء أربع مراكز صحية ريفية متكاملة لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في أربع مقاطعات لأشد سكان أفغانستان احتياجًا وتهميشًا.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية، سيغطي المركز الواحد منطقة تجمعات تصل إلى 60 ألف شخص ، كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية ، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 24.84 مليون دولار أمريكى، بناءً على التقديرات الأولية للمشروع مقدمة من برنامج "فاعل خير" للملك عبدالله الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية.

وبموجب الاتفاقية سيتم إعادة توجيه المبلغ الذي كان مرصودًا لتمويل مشروع العيادات المتنقلة بأفغانستان ، المقدم من برنامج "فاعل خير" ، لإنشاء مشروع مستشفى القلب والمراكز الصحية الريفية استجابة لطلب حكومة أفغانستان ، وذلك اتساقًا مع أولوياتها التنموية ولدعم برامج الصحة التي تحتاج إليها.