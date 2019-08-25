رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية: مصر حققت نجاحا اقتصاديا كبيرا بقيادة السيسى

عبد الحليم سالم

التقى مسئولو وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد 25 أغسطس 2019م، ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية "البرلمان التوجولى"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي .

وأكدت الوزارة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع توجو، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تمكين المرأة سواء في مصر وإفريقيا، إضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق مع المؤسسات الدولية لدعم إنشاء عدد من مشروعات البنية الأساسية في القارة الإفريقية.

ودعت الوزارة، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية للمشاركة في مؤتمر إفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، كما سيتضمن جلسات عن تمكين المرأة في إفريقيا ورواد الأعمال.

وأوضحت الوزارة، أن مصر تسعى لاستغلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لدعم بيئة الاستثمار في كافة دول القارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، ونقبل الخبرات المصرية في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدت رئيس الجمعية الوطنية التوجولية، حرص توجو على تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر وزيادة التجارة البينية، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، بما يساهم في زيادة مستوى الاقتصاد في البلدين.

وأعربت عن سعادتها لوجود نحو 8 وزيرات في الحكومة المصرية منهم سيدة تتولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيدة بالنجاح الاقتصادي الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات المصرية في توجو في مجالات الإنشاءات والتعليم والزراعة.

وعقب ذلك، زارت، ياوا تسيجان، مركز خدمات المستثمرين، حيث استمعت إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول خريطة مصر الاستثمارية، والطريقة المستخدمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، والخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين في ظل وجود 66 جهة حكومية يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن.

كما زارت ياوا تسيجان، مركز فكرتك شركتك لدعم رواد الأعمال وأتوبيس فكرتك شركتك، حيث استمعت لشرح من المهندس إسلام محمد، مدير المركز، عن الخدمات التي يقدمها المركز لرواد الأعمال من ورش عمل ومحاضرات.

وأبدت ياوا تسيجان، سعادتها بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين بيئة الاستثمار والتي وصفتها بأنها ملهمة لدول القارة الإفريقية.