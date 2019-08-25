سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 09:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمدن الجيزة.. صور

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:30 م
حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمدن الجيزة.. صور حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمدن الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نفذت الأجهزة التنفيذية بعدد من الوحدات المحلية بمدن الجيزة عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ضمن الموجة التى تنفذها المحافظة.، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالجيزة. 
 
ونفذت مديرية الزراعة بالجيزة والوحدات المحلية وقوات الشرطة حملة إزالات تعدي على الأرض الزراعية بناحية المنصورية بمركز منشأة القناطر حالتى تعدى بمساحة 4 قراريط، وكذلك إزالة أسوار مخالفة بقرية عرب التل بمدينة الحوامدية وأخرى بالبدرشين. 
 
وقال الدكتور أنور عيسى مسعود وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، إن ذلك يأتى للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وإزالة التعديات على الأرض الزراعية تحت إشراف المحافظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 
 
IMG-20190825-WA0019
 
 
IMG-20190825-WA0020
 
 
IMG-20190825-WA0021
 
 
IMG-20190825-WA0022
 
 
IMG-20190825-WA0023
 
 
IMG-20190825-WA0024
 
 
IMG-20190825-WA0025
 
 
IMG-20190825-WA0026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


الزراعة

تعديات الزراعة

تعديات الأراضي الزراعية

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"زراعة الجيزة" تجهز لحملات مكبرة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية فى المهد

السبت، 24 أغسطس 2019 06:08 م

المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضى.. تنفيذ تكليفات الرئيس بتقنين أراضى وضع اليد.. إزالة 1300 تعدٍ و988 إعلانا ولافتة بـ4 محافظات..واسترداد 1357 فدانا من أملاك الدولة و3 مديريات أمن تشارك فى تطهير «المنزلة»

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:00 ص

اليوم السابع: المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضى

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:59 م

مصطفى مدبولى يتابع تكليفات الرئيس بتحصيل حق الدولة من تقنين تعديات الأراضى

الجمعة، 31 مايو 2019 10:32 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

تعرف على مواعيد ومنافسى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

تعرف على مواعيد ومنافسى الأهلى والزمالك فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة