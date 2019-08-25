حبس موظف بالمعاش وعامل لتنقيبهما عن الآثار أسفل منزل فى الدرب الأحمر

كتب سليم على

قررت نيابة الدرب الأحمر، حبس موظف بالمعاش وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الأثار أسفل منزل، بدائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود لقسم شرطة الدرب الأحمر، معلومات مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الأثار بعقار بشارع عطفة السروجية، وانتقلوا علي الفور وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط " ا . ف" ، 53 سنة، بالمعاش ، و"أحمد . س . أ" ، 38 سنة، عامل حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما ، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 20 مترا وأدوات تنقيب عبارة عن 2 موتور كهربائى، 5 مواتير شفط مياه ، سلم خشبى، كمية من الأحبال، مطرقة، عتلة حديدية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.