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حبس مبيض محارة بتهمة حيازة 21 ألف قرص منشطات جنسية بالمعصرة

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:09 م
حبس مبيض محارة بتهمة حيازة 21 ألف قرص منشطات جنسية بالمعصرة اقراص مخدرة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحبس مبيض محارة بحوزته 21 ألف قرص منشطات جنسية بالمعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بورود معلومات لمباحث قسم شرطة المعصرة ، مفادها أن "م . ح"، 38 سنة،  مبيض محارة ومقيم دائرة القسم، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر، والمهربة جمركياً ويتخذ من منطقة سكنه مكاناً لتجارته غير المشروعة .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، من ضبطه اثناء تواجده بشارع الجيش، مستقلاً السيارة رقم م ل ي 942 ماركة هيونداي بيضاء اللون  " ملكه " وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 21 ألف قرص دوائي ومنشطات جنسية  مختلفة الأنواع ، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 


عقوبة حيازة اقراص مخدرة

المعصرة

قسم حلوان

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