حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل زوجته فى المرج

كتب ــ عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زوجته في منطقة المرج.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها لربة منزل في العقد الخامس من عمرها ومصابة بعدة طعنات في الرقبة والبطن، فضلا عن جروح قطعية باليد.

وأكد المتهم في تحقيقات النيابة، أنه لم يشعر بنفسه وقت الجريمة مبديا ندمه علي ما ارتكبه، موضحا أن المجني عليها استفزته، لأنها كانت سيدة دائمة الشجار معه دون أي سبب، وأضاف المتهم أنه ارتكب جريمته في ساعة غضب، إذ حرضه الشيطان على التخلص من جميع مشاكله بقتلها.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من عامل مفاده قيامه بقتل زوجته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات وتبين أن المجني عليها متزوجة منذ 18 عاما، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام على إثرها الزوج بطعنها بعدة طعنات بسكين المطبخ، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.