حبس عامل لهروبه من سجن أبو زعبل فى أحداث 25 يناير

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لهروبه من سجن أبو زعبل في أحداث يناير 2011 فى المطرية، وإخطار إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، لاستلام المتهم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بورود معلومات لقسم شرطة المطرية، مفادها أن "غ. أ. أ" 35 سنة مبيض محارة ومقيم شارع العقاد ـ دائرة القسم، والهارب من سجن أبى زعبل إبان أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم 26574/2182 لسنة 2008 المطرية " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات يتردد على منطقة سكنه.