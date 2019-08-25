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حبس شقيقين وموظف انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة صاحب كشك فى الخليفة

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:57 م
حبس شقيقين وموظف انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة صاحب كشك فى الخليفة انتحال صفة ضابط - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس شقيقين وموظف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة محصل بالخليفة، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من "عادل. أ. م" صاحب كشك، بأنه أثناء تواجده بالكشك ملكه فوجئ بـ 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" ادعوا بأنهم رجال شرطة، وطلبوا منه الاطلاع على كاميرات المراقبة لرصد إحدى السيارات السابق مرورها، من أمام الكشك لقيام قائدها بارتكاب واقعة سرقة وارتيابه فى أمرهم.

 

وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وتبين أنهم كل من" ا. ع. ا" 43 سنة منجد وبحوزته طبنجة صوت وطلقتين، و"ك.ع.أ" 40 سنة منجد ومقيم بذات العنوان " شقيق الثانى "، و"ع. م. ا" 25 سنة موظف.

 

وبمناقشتهم قرر الأول بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بـ"يوسف. م. م"، 43 سنة، محصل بشركة لتصنيع اللحوم ومقيم ايتاى البارود البحيرة، وعلمه بقيامه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المحال التجارية، بمحل الضبط لتوريدها للشركة عمله، فاختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال الصفة" واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وفى سبيل ذلك توجهوا للكشك الكائن بمحل الضبط منتحلين صفة رجال شرطة لفحص كاميرات المراقبة وتحديد السيارة التى يستقلها سالف الذكر حال قيامه بتحصيل المبالغ المالية، وبمواجهة المتهمان الثانى والثالث أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة الخليفة

صفة ضابط مزيف

سرقة صاحب كشك بالخليفة

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