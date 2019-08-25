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حبس تشكيل عصابى يستقل "توك توك" تخصص فى سرقة هواتف المحمول بحلوان

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:06 م
حبس تشكيل عصابى يستقل "توك توك" تخصص فى سرقة هواتف المحمول بحلوان توك توك،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية، 4 أيام على ذمة التحقيق .

وسمعت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان بامتداد شارع عبد الرحمن دائرة القسم، استغاثة "مصطفي.أ ص" 17 سنة  طالب، وقرر بأنه أثناء سيره بمحل البلاغ فوجئ  بشخصين يستقلان دراجة بخارية "توك توك" قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار، وبتتبع خط سير هروب المتهمين أمكن ضبطهما وتبين أنهما "أ. ر" 24 سنة سائق و "إ. أ.ح " 15 سنة عاطل، أثناء استقلالهما دراجة بخارية " توك توك "ملك وقيادة الأول والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة  وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه وكذا هاتفان محمول مجهولا المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي ، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وأقر المجني عليهما الثاني والثالث بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ ، وجاري تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

 

 

 

 


مباحث القاهرة

تشكيل عصابى

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سرقة الهواتف

سرقة بالتوك توك

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