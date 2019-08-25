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حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق بالشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:29 ص
حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، برئاسة محمد سليمان، مدير النيابة، حبس المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق، كائنة بعزبة شوقى دائرة مركز مشتول السوق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "حازم أ" مدير مبيعات بإحدى الشركات، و"نجل السفير، بسرقة فيلته الكائنة بعزبة شوقي. وأفاد بأنه تم سرقة عدد 8 مراوح سقف ومولد كهرباء متوسط ومولد كهرباء صغير ومحول كهرباء وتليفزيون وجهاز فيديو وريسفير وسخان، وثلاجتين وغسالة أتوميتك وبوتوجاز مسطح وأنبوبة غاز ومكنسة ودفاية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، ضم الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، ومعاونيه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتم تحديد الجناة وضبطهم وهم ." اسلام أيمن ر" 20 سنة عامل زراعى مقيم بندر مشتول وسبق اتهامه فى قضيايا سرقات و" أحمد ف ع ح" 18 سنة مقيم بندر مشتول، و" فارس ع ال ح" 18 سنة نجار مسلح ومقيم عزبة شوقي، و" وحيد أ ج " و" كريم ع ال م" و" عماد س ر م س" 31 سنة عاطل ومقيم نوب طحا شبين القناطر، و" كريم ع ف ع" ، وجارى إحالتهم للنيابة العامة.

 

 

 


الشرقية

مشتول السوق

سرقة فيلا سفير سابق

مدير امن الشرقية

عزبة شوقى

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