حالة الطقس اليوم الأحد 25/8/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن



نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت العام بقليل، ويسود طقس حار نسبياً فى أغلب المناطق، ويبقى حاراً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، ويتوقع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية فى جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين



يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة بشكل عام فى كافة المناطق خلال ساعات النهار. وفى ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة فى الجبال لتصبح معتدلة نسبياً، وتبقى الاجواء حارة نسبياً فى بقية المناطق، ورطبة فى السواحل والسهل الساحلى.