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توقيع اتفاقية خدمات صحية بين البنك الإسلامى للتنمية وأفغانستان بجدة

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:56 م
توقيع اتفاقية خدمات صحية بين البنك الإسلامى للتنمية وأفغانستان بجدة الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية
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وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، مع وزير مالية أفغانستان محمد قيومي، بحضور الرئيس الأفغاني أشرف غني بجدة اليوم الأحد اتفاقية لإنشاء وتجهيز مركز للقلب في مدينة كابول بسعة مائة سرير لتوفير خدمات صحية عالية الجودة لمرضى القلب في أفغانستان، إضافة إلى إنشاء أربع مراكز صحية ريفية متكاملة لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في أربع مقاطعات لأشد سكان أفغانستان احتياجًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المركز الواحد سيغطى منطقة تجمعات تصل إلى 60 ألف شخص، كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 24.84 مليون دولار، بناءً على التقديرات الأولية للمشروع مقدمة من برنامج "فاعل خير" للملك عبدالله والذي يديره البنك الإسلامي للتنمية.

وبموجب الاتفاقية سيتم إعادة توجيه المبلغ الذي كان مرصودًا لتمويل مشروع العيادات المتنقلة بأفغانستان، المقدم من برنامج "فاعل خير"، لإنشاء مشروع مستشفى القلب والمراكز الصحية الريفية استجابة لطلب حكومة أفغانستان، وذلك اتساقًا مع أولوياتها التنموية ولدعم برامج الصحة التي تحتاج إليها.

وعقب التوقيع بحث الرئيس الأفغاني مع رئيس البنك سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، فيما تناول الرئيس الأفغاني مقومات اقتصاد بلاده، الذي يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، مشيرًا لأهمية دعم البنك لسلاسل القيمة الزراعية بأفغانستان من أجل تطوير الإنتاج الزراعي والانتقال به من مرحلة تصدير الخامات إلى تصدير المنتجات.

وقدم رئيس البنك شرحًا حول جهود البنك للارتقاء بالإنتاج والانتاجية بدوله الأعضاء، مستعرضًا في هذا الصدد بعض التجارب التي نفذها البنك، التي تسير في اتجاه دعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، والتي تتمتع فيها الدولة المعنية بمزايا نسبية، مشيرًا إلى أن البنك سيعزز من شراكته مع أفغانستان من أجل المساعدة في تنفيذ خططها وبرامجها للارتقاء بالاقتصاد الوطني، خاصة تنمية وتطوير القطاع الزراعي.

يذكر أن إجمالي الموافقات التراكمية لمجموعة البنك لأفغانستان بلغت 143.1 مليون دولار أمريكي، وشملت مجالات التعاون بين الجانبين قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعدين ومشروع لبناء المساكن بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تطوير القطاع الخاص، وهو مايتناغم تمامًا مع حزمة برنامج الاعتماد على الذات الذي تنفذه أفغانستان.


البنك الإسلامي للتنمية

مرضى القلب

أفغانستان

أ ش أ

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