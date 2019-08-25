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تورم القدم مش لعبة..علامات التحذير الـ 5 لسرطان العظام وكيفية تشخصيه

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:30 م
تورم القدم مش لعبة..علامات التحذير الـ 5 لسرطان العظام وكيفية تشخصيه كيف يتم تشخيص سرطان العظام
كتبت إيناس البنا

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يبدأ سرطان العظام بتشكل ورم فى داخله العظام، الذى يبدأ عادة في أطول عظم في اليد أو الساق، ومع نموه المستمر يبدأ في تدمير خلايا العظام الطبيعية وينتشرإلى أجزاء أخرى من الجسم، ويعتبر سرطان العظام أكثر شيوعا في الأطفال والشباب.

أنواع شائعة من سرطان العظام
 

الساركوما العظمية : هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان العظام وفقا لتقرير موقع " cancer" الذى يحدث عادة في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 30 عامًا، وغالبا ما يبدأ في اليدين والقدمين أو الحوض.

ساركوما يوينج: هو نوع نادرمن السرطانات الذى غالبًا ما تبدأ في اليدين والصدر والساقين والحوض.

ٍرطان العظام
سرطان العظام

 

أعراض سرطان العظام
 

ألم العظام الذى يبدأ ببطء ومع مرور الوقت يصبح الألم قويًا وغير قابل للشفاء.

حدوث كسر بسهولة فى العظم.

التعب.

تورم أو احمرار في العظام.

فقدان الوزن دون سبب.

كيفية تشخيص سرطان العظام
 

الأشعة السينية
 

إذا كان لديك ورم فقد يوصي الطبيب بإجراء فحص بالأشعة السينية أوالتصوير لرؤيته بوضوح.

 

التصوير المقطعي
 

إذا انتشر الورم فى جزء أكبر، يتم اللجوء إلى الأشعة السينية المأخوذة من زوايا مختلفة لإظهار حجمها وشكلها.

 

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
 

يتم استخدام المغناطيس وموجات الراديو لوصف الخطوط العريضة للورم.

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)
 

يستخدم الإشعاع للحصول على صور ملونة ثلاثية الأبعاد للكشف عن السرطان في جسمك.

 


سرطان العظام

اعراض سرطان العظام

تورم العظام

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