تمكين المرأة وقضايا القارة..أبرز محاور كلمة الرئيس المتوقعة أمام قمة السبع

كتب زكى القاضى

يتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمام قمة الدول السبع التى تنطلق بعد قليل فى فرنسا، العديد من المحاور الرئيسية، وذلك بصفته رئيسا للاتحاد الافريقى، حيث من المتوقع أن تتضمن الكلمة أهم قضايا القارة الإفريقية والشراكة بين دول المجموعة وأفريقيا وجهود تحقيق السلم فى أفريقيا وتحقيق التنمية على دول القارة.

كما تتضمن كلمة الرئيس السيسى، ضرورة استغلال الموارد بالقارة السمراء، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم فى القارة، بالإضافة لمكافحة الفساد وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم فى إفريقيا.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحضر قمة السبع فى فرنسا ( 24-26 أغسطس)، حيث تحمل هذه الزيارة التى جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو بالنسبة لأهمية هذه القمة العالمية وجدول أعمالها وأهمية المشاركة المصرية فيها، وأخيراً على صعيد السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً على نحو غير مسبوق.