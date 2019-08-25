الرئيسية اقتصاد وبورصة تكليف كامل عفيفي رئيساً لمجلس الإدارة للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر الأحد، 25 أغسطس 2019 08:56 م البترول ارشيف كتبت - مروة الغول مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف المهندس كامل حسن محمد عفيفي - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM). وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أصدرت قرارا بتعيين المهندس أيمن محمود ابراهيم عمارة نائبا لرئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للتخطيط والمشروعات. البترول حركة التنقلات العالمية المهمات الحفر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة كيف نجحت البترول فى تحفيز الشركات الأجنبية للإسراع فى تنمية اكتشافاتها الحديثة؟ الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:00 م البترول تستقبل رئيس الغرفة العربية الأمريكية ورئيس JNG الصينية الأحد، 25 أغسطس 2019 11:00 ص رئيس الوزراء يتابع عددا من المشروعات المتعلقة بقطاع البترول الأحد، 25 أغسطس 2019 04:42 م الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى الأحد، 25 أغسطس 2019 06:05 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟ اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام "ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف المزيد من Trending Plus
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