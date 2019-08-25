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تفشي وباء الكوليرا يودى بحياة عشرات الأشخاص فى تشاد

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:10 م
تفشي وباء الكوليرا يودى بحياة عشرات الأشخاص فى تشاد الكوليرا تنتشر فى تشاد

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أعلنت السلطات الصحية في منطقة حوض بحيرة تشاد أن تفشي وباء مرض الكوليرا في المنطقة أودى بحياة عشرات الأشخاص منذ بداية عام 2019 .
وأوضحت السلطات الصحية أنه جرى تسجيل أكثر من 1100 حالة إصابة بالكوليرا، مضيفة أن هذا العدد يمثل زيادة أكثر من 2 % عما سُجل في وقت سابق، إضافة إلى أن عدد حالات الوفاة لا يقل عن 39 حالة. 
يذكر أن وباء الكوليرا يتفشى في الكاميرون وتشاد و نيجيريا؛ وذلك تزامنا مع العمليات الإرهابية التي تشنها جماعة /بوكو حرام/ المتطرفة، وأغلب حالات الإصابة تم تسجيلها في نيجيريا، حيث تزيد نسبة هذه الحالات على 86% في نيجيرها وحدها.
وتفيد التقارير بأن أكثر المناطق المنكوبة بالكوليرا تتواجد في شمال نيجيريا، وتعاني هذه المناطق من هجمات جماعة /بوكو حرام/، علاوة على تزايد الصراع بين المزارعين ورعاة الماشية.
وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الظروف البيئية المتعلقة بموسم الأمطار وعمليات التواصل بين سكان المناطق الحدودية ساعدت على تسهيل انتشار المرض، مؤكدا أن المرض يتفشى في ظل الظروف غير الصحية في مخيمات اللاجئين المكتظة بالآلاف الذين تشردوا من جراء هجمات جماعة /بوكو حرام/، وندرة الحصول على مياه شرب نقية.


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الكوليرا

بحيرة تشاد

الكاميرون

نيجيريا

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