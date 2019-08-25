تفاصيل زيارة الوفد المالك لمشروع إنشاء محطة كهرباء بقدرة 2250ميجاوات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر خلال اليومين الماضيين، زيارة لوفد شركة أكوا باور المالك والمطور الرئيسى لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجاوات بقرية الهنادى التابعة لمركز ومدينة أسنا.



والتقى وفد الشركة عددًا من مسئولى محافظة الأقصر بحضور اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك لمناقشة آليات البدء فى تنفيذ المشروع من خلال خطة زمنية محددة.



وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل وتصريحات مسئولى الشركة خلال زيارتهم للأقصر ومدينة إسنا مقر محطة الكهرباء الجديدة:



1. مشروع المحطة الجديدة يقع جنوب قرية الهنادى فى مركز إسنا على مساحة 107 أفدنة على طول الضفة الشرقية لقناة الكلابية المتفرعة من نهر النيل.

2. أكد وليد حبيب مدير تطوير المشروعات بالشركة أن المشروع سيتضمن إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجاوات.

3. يتم خلال المشروع إنشاء عناصر البنية التحتية اللازمة مثل خطوط المياه ومنشط الوقود الأساسى والبديل.

4. المحطة الجديدة تشمل مرافق التفريغ والتخزين ومحطتى تفريغ الطاقة GIS فرعية بقدرة 500 كيلوفولت وأخرى بقدرة 220 كيلو فولت.

5. المحطة سيتم تزويدها بجميع المبانى والأنظمة وأنفاق الكابلات لتوصيل المشروع بالشبكة القومية.

6. سيجرى استخدام الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل لتشغيل المحطة.

7. تساهم المحطة الجديدة فى توفير قدرة لتوليد الكهرباء لتلبية متطلبات النمو الداخلى بالتعاون مع مستثمرى القطاع الخاص.

8. من المقرر أن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة وتوزيعها على الشبكة القومية.

9. المحافظ أكد على كافة الجهات سرعة التعاون مع الشركة المنفذة وتسهيل كافة الإجراءات للبدء فى تنفيذ المشروع دون أى عوائق.

10. المحطة الجديدة ستوفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة مطالباً الشركة المنفذة أن تكون الأولوية فى فرص العمالة لأبناء المحافظة.

11. من المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء فى نهاية العام المقبل وأن تنتهى جزئياً فى صيف عام 2022.

12. تشغيل باقى المحطة الجديدة للكهرباء بالكامل فى عام 2023.

13. ستكون المحطة واحدة من محطات الطاقة الأكبر والأكثر كفاءة فى مصر.

14. تم عقد جلسة مع أهالى قرية الهنادى والحميدات لتوضيح أهمية ومدى الاستفادة من إقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية بالهنادى.

15. تم شرح تفاصيل المحطة وأهميتها ومدى الاستفادة من المشروع والإيجابيات العائدة على المواطنين فى ذات المنطقة.

16. المحطة الجديدة ستعود بالنفع العام على الدولة وأيضًا توفير فرص عمل للشباب خاصة أهالى القرية والذى بدوره يقضى على البطالة.

17. رئيس مدينة إسنا قام بدعوة بنك مصر للتعاون كمنشأة مالية وذلك لتمويل المشروعات التى تخدم الشباب وأهالى القرية فى المسار ذاته.