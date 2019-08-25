تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

كتب ـ محمد الجالى

يتحدث اليوم، الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبرى المنعقدة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية. ويلقى الرئيس كلمته فى جلسة الشراكة مع أفريقيا والتى تنعقد فى تمام الثالثة إلا ربع عصرا.

وتناقش القمة التى بدأت أعمالها أمس، السبت، وتستمر ثلاثة أيام القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمى. وتضمن اليوم الأول للقمة استقبال رؤساء الدول المشاركة فى القمة، بالإضافة إلى عشاء عمل يتضمن بحث الشئون الأمنية لمجموعة الدول السبع.

وتعقد اليوم الأحد، جلسة عن الاقتصاد العالمى بالإضافة لجلسة أخرى عن تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة، كما يتضمن جلسة عن تعزيز الشراكة مع أفريقيا، وهى الجلسة التى ستشهد كلمة للرئيس السيسى؛ بالإضافة إلى غداء عمل يتضمن بحث ملف مكافحة أوجه انعدام المساواة فى المصير.

أما اليوم الثالث والأخير للقمة، غداً الاثنين، فيتضمن جلسة عن تقليص أوجه انعدام المساواة البيئية من خلال حماية كوكب الأرض بفضل التمويل المخصص للأنشطة المناخية والانتقال البيئى المنصف الذى يركز على صون التنوع البيولوجى والمحيطات، بالإضافة لجلسة عن التحول الرقمى.

وفيما يلى الجدول الزمنى لأعمال القمة على مدار يومى الأحد والاثنين:

الأحد 25 أغسطس:

9:30- 11:00: أول جلسة عمل لمجموعة السبع على أجندة الأمن الاستراتيجية ومجمع الصور الدولية

11: 3.30 الاجتماعات الثنائية pools مجموعات صور الاجتماعات الثنائية (أنشأتها الوفود)

12:45: تحية للمنظمات الدولية من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية (IMF، OECD، WB، UN) image pool 3

وغداء عمل "محاربة عدم المساواة" (G7 + IO).

14:00: تقرير المجلس الاستشارى للمساواة بين الجنسين في مجموعة السبع، المصورون الرسميون.

14:45: تحية لقادة الشركاء الأفارقة الخمسة

جلسة عمل مطولة "شراكة مع إفريقيا" يتخللها كلمة الرئيس السيسى (مجموعة السبع + 5 إفريقيا + 5 IO + AU) =

16:45: مؤتمر صحفي حول تجمع الساحل

17:15: مؤتمر صحفي حول العمل الإيجابى للتمويل من أجل المرأة فى إفريقيا

17:45: اجتماعات ثنائية pools مجموعات صور اجتماعات ثنائية

19:15: تحية رسمية لكبار الشركاء (AUS / SP / IND / CHL)، تجمع الصور

19:30: الصورة الرسمية لقمة Summit تجمع الصور 8 + المصورين الرسميين

20:45: العشاء الرسمى للقمة - لا يشمل الصحافة

الاثنين 26 أغسطس:

9:00- 10:00: اجتماعات ثنائية مجموعات صور اجتماعات ثنائية

10: 12 جلسة عمل "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات" (قادة مجموعة السبع +8 المدعوون وتشارك فيها مصر.

12:00- 13:00: الاجتماعات الثنائية pools مجموعات صور الاجتماعات الثنائية (أنشأتها الوفود) + المصورون الرسميون.

13: 14 غداء عمل "التحول الرقمي"

14: 15 الجلسة الختامية لمجموعة السبع (G7 + Sherpas=

من الساعة 15:00: المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية الفرنسية ورؤساء الوفود الآخرين