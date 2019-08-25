سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 12:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:17 م
تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى مجموعة السبع
كتب ـ محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتحدث اليوم، الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبرى المنعقدة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية. ويلقى الرئيس كلمته فى جلسة الشراكة مع أفريقيا والتى تنعقد فى تمام الثالثة إلا ربع عصرا.

 

وتناقش القمة التى بدأت أعمالها أمس، السبت، وتستمر ثلاثة أيام القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمى.  وتضمن اليوم الأول للقمة استقبال رؤساء الدول المشاركة فى القمة، بالإضافة إلى عشاء عمل يتضمن بحث الشئون الأمنية لمجموعة الدول السبع.

 

وتعقد اليوم الأحد، جلسة عن الاقتصاد العالمى بالإضافة لجلسة أخرى عن تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة، كما يتضمن جلسة عن تعزيز الشراكة مع أفريقيا، وهى الجلسة التى ستشهد كلمة للرئيس السيسى؛ بالإضافة إلى غداء عمل يتضمن بحث ملف مكافحة أوجه انعدام المساواة فى المصير.

 

أما اليوم الثالث والأخير للقمة، غداً الاثنين، فيتضمن جلسة عن تقليص أوجه انعدام المساواة البيئية من خلال حماية كوكب الأرض بفضل التمويل المخصص للأنشطة المناخية والانتقال البيئى المنصف الذى يركز على صون التنوع البيولوجى والمحيطات، بالإضافة لجلسة عن التحول الرقمى.

 

 وفيما يلى الجدول الزمنى لأعمال القمة على مدار يومى الأحد والاثنين:

الأحد 25 أغسطس:

9:30- 11:00: أول جلسة عمل لمجموعة السبع على أجندة الأمن الاستراتيجية ومجمع الصور الدولية

11: 3.30 الاجتماعات الثنائية pools مجموعات صور الاجتماعات الثنائية (أنشأتها الوفود)

12:45: تحية للمنظمات الدولية من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية (IMF، OECD، WB، UN) image pool 3

وغداء عمل "محاربة عدم المساواة" (G7 + IO).

14:00: تقرير المجلس الاستشارى للمساواة بين الجنسين في مجموعة السبع، المصورون الرسميون.

14:45: تحية لقادة الشركاء الأفارقة الخمسة 

جلسة عمل مطولة "شراكة مع إفريقيا" يتخللها كلمة الرئيس السيسى (مجموعة السبع + 5 إفريقيا + 5 IO + AU) =

16:45: مؤتمر صحفي حول تجمع الساحل

17:15: مؤتمر صحفي حول العمل الإيجابى للتمويل من أجل المرأة فى إفريقيا

17:45: اجتماعات ثنائية pools مجموعات صور اجتماعات ثنائية

19:15: تحية رسمية لكبار الشركاء (AUS / SP / IND / CHL)، تجمع الصور

19:30: الصورة الرسمية لقمة Summit تجمع الصور 8 + المصورين الرسميين

20:45: العشاء الرسمى للقمة - لا يشمل الصحافة

 

الاثنين 26 أغسطس:

9:00- 10:00: اجتماعات ثنائية مجموعات صور اجتماعات ثنائية

10: 12 جلسة عمل "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات" (قادة مجموعة السبع +8 المدعوون وتشارك فيها مصر.

12:00- 13:00: الاجتماعات الثنائية pools مجموعات صور الاجتماعات الثنائية (أنشأتها الوفود) + المصورون الرسميون.

13: 14 غداء عمل "التحول الرقمي"

14: 15 الجلسة الختامية لمجموعة السبع (G7 + Sherpas=

من الساعة 15:00: المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية الفرنسية ورؤساء الوفود الآخرين

 


قمة مجموعة السبع

قمة السبع

جدول اعمال قمة السبع

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مجموعة السبع

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى صوت أفريقيا فى المحافل الدولية .. مصر تواصل ريادة القارة السمراء.. رحلة العودة للجذور بدأت برئاسة الاتحاد.. وتيكاد وG7 آخر المحطات .. 5 سنوات من العمل المتواصل تبرز مراحل العودة للحضن الأفريقى

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:00 م

لماذا السيسى فى قمة السبع الكبار؟ .. مصر لديها ما تستطيع أن تقدمه من تجارب ناجحة تستفيد منها دول العالم أهمها مبادرة 100 مليون صحة .. ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية انجازات يشهد بها الجميع

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:00 ص

السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام "السبع الكبار" اليوم .. بسام راضى: كلمة الرئيس تتناول ترسيخ الشراكة العادلة بين أفريقيا و«G7».. ولقاءات مرتقبة مع قادة الدول لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الدولية

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:49 ص

الصحف المصرية: السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار».. "ثانية ثانوى" سنة نقل وليست تراكمية العام المقبل.. بنوك الاستثمار: صعود الجنيه وخفض الفائدة ينشطان سوق المال.. أزمة ريهام سعيد أمام القضاء

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة