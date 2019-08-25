تعرف على الفرق بين تحويل السيارة لحقن الغاز الألكترونى والتحويل العادى

كتبت – مروة الغول

تتجه الدولة نحو منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لما له من فوائد اقتصادية كبيرة، كما أن الاكتشافات الغازي الأخيرة التى حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية مثل حقل ظهر وتطوير تسهيلات انتاجها فى وقت قياسى، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى، فإن استخدام الغاز الغاز الطبيعي في السيارات والمركبات أصبح أمامه فرص كبيرة للتوسع والانتشار فى مصر في الفترة القادمة، وفيما يلى أهم مميزات والفرق بين تحويل السيارة لنظام الحقن الغاز الالكتروني والتحويل العادي والتى كانت كالتالي:

يتميز نظام تحويل السيارة بنظام حقن الغاز الإلكتروني بالعديد من المميزات منها تقليل استهلاك الغاز حيث يتم من خلال هذا النظام ضخ الغاز فى توقيت معين وبكميات محسوبة.

أما فيما يتعلق بنظام التحويل العادى يتم ضخ الغاز باستمرار، كما يتيح نظام الحقن الإلكترونى إمكانية أعلى فى ضبط السيارة على الغاز فى جميع ظروف التشغيل مما يؤدى إلى رفع كفاءة تشغيل السيارة على الغاز وتقليل تكاليف الصيانة، فضلاً عن إمكانية رصد الأعطال من خلال نافذة برنامج الضبط.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة اعداد السيارات المحولة والمحطات التى تخدمها حيث تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى 2019/2020 والذى يمثل رقماً قياسياً غير مسبوقاً فى هذا النشاط، كما أن هذا المعدل متوقع زيادته خلال السنوات المقبلة فى ظل تزايد الاقبال من المواطنين على تحويل السيارات، وجارى حالياً الاستمرار فى التوسع فى شبكة المحطات التى تبلغ حالياً 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.