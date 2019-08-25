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تشكيل لجنة أثرية لمعاينة تمثال عثر عليه بحوزة 4 أشخاص فى الوايلى

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:48 م
تشكيل لجنة أثرية لمعاينة تمثال عثر عليه بحوزة 4 أشخاص فى الوايلى تمثال أثرى-أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة أثرية، لمعاينة تمثال أثرى ضبط بحوزة 4 أشخاص فى منطقة الوايلى لفحصه، والتأكد من أثريته، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
كشفت تحقيقات النيابة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلى، بقيادة العقيد وائل شرارة نائب مأمور القسم بميدان العباسية، تمكن من ضبط كل من عبد الله. ج، 35 سنة، مدير تسويق بشركة، إيليا. أ، 40 سنة، صاحب مقهى، محمد. ي، 35 سنة، مدير شركة، منير. م، 41 سنة، مأمور ضرائب، حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة الرابع" وبحوزتهم تمثال فرعوني لسيدة من الخشب طوله 60 سم (يشتبه في أثريته).
 
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهمان الأول والثانى أقرا بتعرفهما على المتهمان الثالث والرابع عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة الانترنت، وتواجدهما بمحل الضبط لعرض التمثال عليهما لمعاينته تمهيدًا لشرائه، وبمواجهة المتهمين الثالث والرابع بما جاء بأقوال المتهمين أيداها.
 
تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين.
 
 

لجنة اثرية

معاينة تمثال

قوة امنية

قسم الوايلى

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