ترامب وآبى يتفقان على مبادئ اتفاق تجارة خلال قمة G7

بياريتس (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه اتفق مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى على مبادئ اتفاق تجارة من المرجح توقيعه الشهر القادم فى نيويورك.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجارى الأمريكى، إن الاتفاق سيفتح الأسواق أمام سلع تتجاوز قيمتها السبعة مليارات دولار وإنه يغطى الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية.

وقال الرئيس الأمريكى إن آبى وافق على أن تشترى اليابان فائض إنتاج الذرة الأمريكي. وقال آبى عن "احتمال" شراء الذرة الأمريكية إن مثل تلك المشتريات سيقوم بها القطاع الخاص.