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تحرير 1054 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:23 ص
تحرير 1054 مخالفة مرورية وفحص 37 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية مخالفات مرورية
فريق المحافظات

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير 1054مخالفة مرورية متنوعة، بينها ضبط 16 دراجة  نارية بدون لوحات معدنية.

 

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 9 مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 37 شخصا، كما تم فحص 14 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 17 شخصا، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 

 


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