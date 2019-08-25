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تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

الأحد، 25 أغسطس 2019 08:38 م
تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس مصطفى ماهر، 15 يوماً احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم  في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 

 

 

 


تجديد حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

نيابة أمن الدولة

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