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تجديد حبس عامل بتهمة سرقة مبالغ مالية من كافية فى النزهة

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:06 م
تجديد حبس عامل بتهمة سرقة مبالغ مالية من كافية فى النزهة محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاصى المعارضات، بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقته 43 ألف جنيه من "كافيه" يعمل به بمنطقة النزهة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة النزهة بتلقى بلاغا من "محمد ر"، 36 سنة، مدير مالى بكافيه كائن بشيراتون باكتشافه سرقة مبلغ مالى 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحالين بالكافيه محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ج ع"، 24 سنة، عامل بالكافيه.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بسرقة المضبوطات بأسلوب "المفتاح المصطنع "، واقر بأنه نظرا لطبيعة عمله بالكافيه محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة، داخل الخزينة فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المدير المالي واصطناع نسخة من مفاتيح الخزينة، واستولى على المبلغ المالى.
 
تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه، واقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من المفتاح المصطنع المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام. 
 
وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

تجديد حبس

سرقة كافيه

مبالغ مالية

قسم النزهه

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