سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 07:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس صاحب مصنع لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:11 م
تجديد حبس صاحب مصنع لحيازته أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر بمدينة بدر حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس صاحب مصنع، لتصنيع الأدوية مجهولة المصدر، وحيازة أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأن مستندات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

وتمكن رجال إدارة مباحث التموين، من "ضبط.ا.ح"، 32 سنة، مسئول عن مصنع أدوية بمدينة بدر، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المصنع على 4800 كيس أعشاب " لحالات انتفاخ الأطفال"1200 كيس أعشاب " مهدئ للأطفال"، 8775 كيس أعشاب " لعلاج فقر الدم "، 2000 كيس بودرة أطفال "مكمل غذائي"، 1240 عبوة "مكمل غذائى للأطفال"، 1008 عبوة دواء " لرفع مناعة الأطفال"، 240  كيس " لعلاج الأنيميا للأطفال"، 2 طن بودره " معبأة داخل أجولة "، 91 كيلو مكمل غذائى " لتضخيم العضلات"، 70 كيلو كامينا " مكسبات طعم "، 30 كيلو ألوان صناعية، 275 كيلو ديكسا روز " خامات تصنيع "، 500 كيلو مبيض قهوه نباتى، 500 كيلو سكر أوروبى، 500 كيلو شرش لبن، 50 كيلو كاكاو، 375 كيلو صودا، 250 كيلو ملح ليمون، 450 كيلو لبن بودره، 50 كيلو فانيليا، 20  زجاجة ماء جوزة الطيب، 9 أدوات تصنيع، 250 كيلو ورق تغليف، 50000 استيكر لأعشاب أنواع مختلفة، 85000عبوات فارغة " معدة للتعبئة " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.


تجديد حبس

نيابة الشروق

محكمة الجنح

مكملات غذائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها

ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة